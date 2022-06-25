Начальник ГУР Буданов: Українці побачать «відчутні результати» контрнаступу на Херсонщині в серпні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українці побачать «відчутні результати» контрнаступу ЗСУ в Херсонській області орієнтовно в серпні.

Про це він розповів в інтервʼю Reuters.

За його словами, цей контрнаступ буде важким, але не неможливим.

«Певні події відбуваються, вони не значущі, але відбуваються», — зазначив Буданов.

За його словами, контрнаступ залежатиме від низки факторів, зокрема чи буде Україна добре обладнана та чи буде забезпечена концентрація сил. Це залежатиме від західної допомоги.

Буданов також підкреслив, що зараз Україна хоче стабілізувати ситуацію, накопичити достатню кількість сил і техніки, а потім перейти в контрнаступ.

«Нам не варто чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати тощо. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу», — підкреслив він.