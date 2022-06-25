Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ зупинили ворога в напрямку Володимирівка — Покровське

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 25 червня. Наразі ситуація така.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі Сумської.

На Харківському напрямку росіяни вели вогонь по районах Харкова та Вʼялівському водосховищу. ЗСУ придушили штурм росіян у районі населеного пункту Уди.

На Словʼянському напрямку противник основні зусилля зосереджує на наступі в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог штурмує напрямок Довгеньке — Мазанівка, бій триває.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Війська рф намагалися блокувати Лисичанськ із півдня.

На Бахмутському напрямку ЗСУ зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка — Покровське. Війська рф відійшли. Триває бій в напрямку Пилипчатине — Покровське. У напрямку Роти — Вершина ворог просунувся на один кілометр.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата — Костянтинівка, вів бій у напрямку Василівка — Камʼянка. Противник зі втратами відступив.