Ситуація на фронті 24 червня: наступ росіян на півдні Лисичанська відбили, але вони зайшли в Гірське та Золоте — на мапах «Бабеля»

Російські війська продовжують наступати у Луганській області і намагалися штурмувати південні околиці Лисичанська, але штурм відбили. Водночас російські війська зайшли в Гірське та Золоте. Крім цього, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ отримали наказ відходити з Сєвєродонецька.
Про ситуацію на фронті 24 червня дивіться на картах «Бабеля».
Харківська область
- Генштаб повідомляє, що росіяни намагаються утримувати території на північ від Харкова, щоб не дати ЗСУ вийти на держкордон;
- водночас росіяни намагаються локально контрнаступати, зокрема в районах Тернової та Рубіжного і біля Дементіївки;
- окупанти готуються до наступу на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ;
- армія рф спробувала наступати на Вірнопілля та Курульку, але невдало.
Донбас
- російська армія досі намагається прорвати оборону ЗСУ на рубежі Краснопілля — Богородичне в напрямку на Слов’янськ;
- окупанти провели дистанційне мінування села Долина біля Краснопілля;
- ЗСУ розпочали відводити війська із Сєвєродонецька та навколишніх сіл;
- окупанти повністю оточили та зайшли в Гірське і Золоте;
- росіяни намагалися штурмувати південні околиці Лисичанська, але наступ відбили. Тривають бої за Вовчояворівку;
- армія рф завдала ракетного удару зі стратегічних бомбардувальників по Костянтинівці;
- продовжуються обстріли сіл уздовж траси Бахмут — Лисичанськ;
- росіяни спробували наступати з Миронівки в бік Вуглегірської ТЕС, але зазнали втрат і відійшли;
- також вони знову намагалися наступати в Мар’їнці — і знову невдало;
- на південь від Вугледару ЗСУ, найімовірніше, звільнили село Павлівка. Туди вперше змогли заїхати волонтери та евакуювати людей. Тривають бої на південь від села.
Південь
- на півдні тривають артилерійські дуелі без просування жодної зі сторін.
Херсонщина
- у Херсонській області внаслідок контрнаступу ЗСУ росіяни відійшли зі своїх позицій у бік села Ольгине, що неподалік Високопілля. Звідки саме відійшли окупанти — Генштаб не повідомляє.