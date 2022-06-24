У прикордонних з білоруссю районах Волині заборонили відвідувати ліс

У прикордонних з білоруссю областях Волинської області заборонили відвідувати ліс.

Про це повідомив голова області Юрій Погуляйко.

«На півночі Волинської області в районах виконання завдань Силами оборони оперативна ситуація змушує ввести сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів. Умовна лінія, на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів», — заявив він.

Заборонено відвідувати ліс у наступних населених пунктах:

Камінь-Каширський район: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя.

Ковельський район: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя.