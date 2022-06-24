Уряд запускає ще три програми підтримки «єРобота»

Кабінет Міністрів запускає ще три програми підтримки бізнесу в рамках проєкту «єРобота». Ідеться про гранти для обробної промисловості, ІТ-сектора та стартапів і гранти для навчання «Старт в ІТ».

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Ми запускаємо ще три програми, які так само спрямовані на створення нових робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток нашої економіки», — сказав Шмигаль.

Перша програма — це гранти на створення та розвиток переробних підприємств: деревообробки, виробництва меблів, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.

Розмір допомоги становитиме до 8 мільйонів гривень, при цьому має бути створено щонайменше 25 нових робочих місць. Крім того, охочі отримати грант мають залучити і власні кошти на свій бізнес та сплачувати податки. Умови співфінансування для перших заявників — власний внесок має становити 30%.

Друга програма стосується розвитку ІТ-сектора та стартапів у сфері високих технологій.

Від 750 тисяч до 3,5 мільйона гривень для стартапів. Головні критерії фінансування за цим напрямком: створення пʼяти робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень.

Третя програма «Старт в ІТ» — це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

Кошти можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Загальний бюджет програми становить 1,8 мільярда гривень, держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців.