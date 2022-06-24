СБУ оголосила підозру трьом російським військовим, які знущалися з мирних жителів на Чернігівщині

Служба безпеки України оголосила підозру трьом військовослужбовцям рф, які катували мирних жителів у Чернігівській області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка підозрювані в групі з іншими військовими рф вдиралися до осель мирних мешканців і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ. Не отримавши відповіді, загарбники наказували підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали в цьому участь.
За свідченнями одного з потерпілих, російські військовослужбовці били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити.
Іншого потерпілого злочинці утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались і били. Його матір похилого віку окупанти тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також загарбники відібрали у чоловіка машину і використовували її для перевезення награбованого в місцевих мешканців майна.
«Жорстоке поводження загарбників із мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними показаннями свідків і потерпілих, які впізнали воєнних злочинців за фотографіями», — повідомила СБУ.
- Нацполіція розпочала понад 19,1 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян.