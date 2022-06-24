У Міноборони закликали не поширювати інформацію про вихід ЗСУ із Сєвєродонецька, щоб не нашкодити операції

У Міністерстві оборони закликали журналістів та політиків не поширювати інформацію про місця перебування підрозділів ЗСУ. Зокрема це стосується і питання відведення військ із Сєвєродонецька.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Інформація про те, чи перебувають частини ЗСУ в певному районі, включно із Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо», — сказав він.

Мотузяник закликав українців довіряти лише тій інформації, яку публікує Генштаб та Міноборони. Журналістів та політиків він закликав поширювати лише відкриту інформацію.

«Не потрібно шкодити проведенню оборонної операції», — додав речник Міноборони.