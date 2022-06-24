На Кіровоградщині підприємець орендував у Нацгвардії 10 вертольотів, а після вторгнення рф відмовився їх повертати

У Кіровоградській області правоохоронці затримали власника підприємства, який взяв у оренду вертольоти Національної гвардії та не повернув їх після початку війни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Впродовж 2002—2012 років одна з військових частин Нацгвардії надала в оренду підприємству 10 вертольотів. Договір оренди передбачав умову їх обов’язкового повернення в разі запровадження в країні воєнного стану.

Після широкомасштабного вторгнення росії та запровадження воєнного стану військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак власник підприємства не повернув вертольоти, далі отримуючи прибутки від їхнього використання.

Підприємця затримали та повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).