Окупанти викрадають родичів українських військових

Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру, повідомляє українська розвідка.

Це стається, оскільки бази даних українських громадян потрапляють до рук окупантів під час захоплення адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів.

На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому викрадають як дорослих родичів (зокрема жінок та людей літнього віку), так і дітей.

Нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

Надалі росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

«З міркувань безпеки ми не називаємо імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів. Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина», — зазначає розвідка.