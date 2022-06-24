Армія рф вдарила ракетами по спорткомплексу в Харкові

У Харкові в ніч на 24 червня російські війська завдали ракетного удару по спортивному комплексу одного з навчальних закладів. У зруйнованій будівлі почалася пожежа.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Вогонь охопив площу приблизно 200 квадратних метрів.

За фактом ракетного удару розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Першочергові слідчі дії проводить поліція, надалі матеріали кримінального провадження передадуть за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.