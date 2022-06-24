Російська армія з РСЗВ обстріляла передмістя Запоріжжя. Постраждала одна людина і кілька будинків

Уночі 24 червня російська армія з реактивних систем залпового вогню та артилерії обстріляла місто Гуляйполе і село Новояківлівку Запорізької області, а також селище Балабине — це передмістя Запоріжжя.

Про це вранці 24 червня повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Унаслідок обстрілів у Балабиному кілька будинків пошкоджені, також постраждала одна людина, якій вже надали медичну допомогу.

Обстріл зупинили українські артилеристи — вони провели контрбатарейну боротьбу, знищили реактивну установку залпового вогню «Ураган», а також гаубицю та російських військових.