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Російська армія за 4 місяці війни втратила понад 34 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Станом на 8 червня російська армія у війні проти України втратила 34 530 військових — за останню добу додалися 100.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

  • 1 507 танків (+3 за останню добу);
  • 3 637 бойових броньованих машин (+5);
  • 759 артилерійських систем (+3);
  • 241 реактивну систему залпового вогню (+1);
  • 99 засобів ППО;
  • 216 літаків;
  • 183 гелікоптери;
  • 622 дрони (+2),
  • 137 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 553 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+5);
  • 60 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Словʼянському і Бахмутському напрямках.