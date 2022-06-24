У Рязанській області впав транспортний літак Іл-76, чотири людини загинули

У росії, у Рязанській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

Інцидент стався вранці 24 червня. Загалом у літаку перебували 10 людей. Четверо членів екіпажу загинули, пʼятеро зараз госпіталізовані, розповіло джерело в екстрених службах.

«Під час проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпаж ухвалив рішення здійснити посадку на ґрунт», — повідомили в міноборони рф.

Під час дотику до землі літак частково зруйнувався, також пошкоджені лінії електропередач. Літак впав у поле неподалік приватних житлових будинків.