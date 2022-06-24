Ранкове зведення Генштабу: росія била артилерією по Харкову та намагається розмінувати порт Бердянська

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 24 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках — без особливих змін. На території білорусі відзначається нарощування оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах.
- На Сіверському напрямку росія обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів і Манухівка Сумської області.
- На Харківському напрямку росія била артилерією в районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева, а також активувала діяльність диверсантів.
- На Словʼянському напрямку з артилерії російська армія обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.
- На Сєвєродонецькому напрямку росія продовжує обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового, а також вдарила авіацією по Лисичанську і Борівському. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк.
- Окупанти наступали в районі селища Мирна Долина Попаснянського району, бойові дії тривають. Наступ окупантів у районі селища Борівське, що біля Сєвєродонецька, українські військові зупинили.
- На Бахмутському напрямку рф обстрілювала позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.
- На Новопавлівському напрямку рф обстрілювала Антонівку, Вугледар та Золоту Ниву.
- На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Щоб не допустити перекидання резервів на загрозливі напрямки, рф обстрілювала наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогірʼя та Староукраїнка.
- У рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.
- На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу, а також вдарив авіацією по позиціях наших військ біля селища Біла Криниця Херсонської області. Українська авіація на відповідних ділянках вдарила по скупченнях росіян.