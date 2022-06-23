Вечірнє зведення Генштабу: Окупанти захопили селище в Попаснянському районі, ЗСУ зупинили наступ ворога на Лисичанськ

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- В окремих областях білорусі військові комісаріати проводять мобілізаційні навчання, де відпрацьовують питання оповіщення та комплектування військових частин.
- У Чернігівській області ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.
- На Харківському напрямку противник обстрілював Харків, Руську Лозову, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.
- На Словʼянському напрямку ворог обстріляв Богородичне, Адамівку, Дібрівне, Курульки, Петрівське, Вірнопілля та Мазанівку. Українські воїни відбили штурм поблизу Долини та Богородичного і змусили окупантів відійти.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирну Долину. Підрозділи зі складу другого армійського корпусу за підтримки загонів росгвардії штурмують Сєвєродонецьк.
- Українські війська зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат і змусили відступити. Наступ ворога поблизу Борівського українські захисники теж зупинили.
- Противник провів розвідку боєм у районі Білої Гори. Продовжив наступ у районі Рай-Олександрівки, тривають бої.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів українські позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.
- На Луганщині окупанти захопили Миколаївку та намагаються встановити контроль над Гірським. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм у районі населеного пункту Вершина.
- На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції українських військ поблизу Павлівки, Вугледару і Пречистівки.
- Намагаючись виявити слабкі місця в обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах Времівки, Новосілки та Нескучного. Українські воїни їх успішно виявили — із великими втратами ворог відійшов.
- На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Щоб завадити перекиданню резервів на інші напрямки, обстрілював позиції українських військ із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Марʼїнки, Грушового та Новополя.
- На Південнобузькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях українських військ неподалік Князівки.
- В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує пʼять носіїв високоточної зброї.