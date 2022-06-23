Суд засудив до умовного терміну мера-колаборанта міста Південне на Харківщині

Суд у Харкові виніс вирок меру-колаборанту міста Південне в Харківській області олександру брюханову. Його визнали винним і присудили умовний термін.

Про це повідомляється в рішенні суду.

Там вказується, що 27 лютого брюханов виступив перед 70 жителями міста і закликав їх не перешкоджати російським окупантам під час захоплення міста. Він пояснював це тим, що для збереження життя жителів потрібно не чинити опір, тому зброю видавати не будуть.

На суді брюханов повністю визнав свою провину, розкаявся й уклав угоду зі слідством. У звʼязку з цим його засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили від вʼязниці, призначивши умовний термін на 2 роки.