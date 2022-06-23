ООН: Під час вторгнення росії в Україну вбито 4 662 цивільних, зокрема 320 дітей

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оновила інформацію щодо жертв серед цивільного населення в контексті збройного нападу росії на Україну: 4 662 вбитих, зокрема 320 дітей; 5 803 поранених, з них 479 — діти, переважно внаслідок обстрілів і авіаударів. Фактичні витрати набагато вищі.

Про це йдеться на сайті на сайті місії.

«З 04:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 24:00 22 червня 2022 року за місцевим часом, Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 10 465 жертв серед цивільного населення: 4 662 загиблих і 5 803 поранених», — йдеться в повідомленні.

Загалом загинули 4 662 людини (1 789 чоловіків, 1 207 жінок, 131 дівчинка і 148 хлопчиків, а також 41 дитина і 1 346 дорослих, стать яких поки невідома).

Поранень зазнали 5 803 людини (1 177 чоловіків, 820 жінок, 131 дівчина і 169 хлопчиків, а також 179 дітей і 3 327 дорослих, стать яких поки невідома).

У Донецькій та Луганській областях 2 725 загиблих і 3 220 поранених.

На підконтрольній українському уряду території — 2 539 загиблих і 2 456 поранених.

На території, контрольованій російськими збройними формуваннями — 186 вбитих і 764 поранених.

В інших регіонах України (м. Київ, а також Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Рівненська, Вінницька, Тернопільська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду, — 1937 вбитих і 2583 поранених.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаційними ударами.