Міністр оборони Британії: У Заходу поки недостатньо боєприпасів для України на затяжну війну

У західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська у довгій війні.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Times.

За його словами, Британія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Воллес сказав, що західна техніка, яку передали Україні, добре себе показує, але шляхи постачання ще не налагоджені.