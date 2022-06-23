Британія заборонила експорт до росії банкнот, авіаційного палива і технологій

Велика Британія запровадила додаткові санкції проти росії, заборонивши експорт до країни-агресора банкнот фунтів стерлінгів чи євро.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Також Британія заборонила постачати до росії товари та технології, повʼязані з роботою в морі, з нафтою та її переробкою, з хімічною та біологічною зброєю, а також із критичною промисловістю.

Ідеться також про заборону на експорт і використання в росії авіаційного палива та паливних добавок. Цей пункт містить заборону на відповідну технічну допомогу, фінансові та брокерські послуги.