Українські біженці в Ізраїлі з 1 липня можуть влаштовуватись на роботу

В Ізраїлі з 1 липня українці, які прибули до країни після початку війни, зможуть працевлаштуватись.

Про це повідомляє Haaretz.

Так, Управління народонаселення та імміграції має видавати громадянам України тимчасові дозволи на роботу. Очікується, що це рішення стосуватиметься приблизно 13 тисяч українців, які зараз перебувають в Ізраїлі та в яких закінчився термін дії туристичних віз.

Крім того, для громадян України, які прибули після початку російського вторгнення, міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед продовжила посвідку на проживання до кінця липня.