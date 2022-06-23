У «Дії» будуть доступні документи про завершення освіти

У застосунок «Дія» найближчим часом інтегрують документи про освіту. Це потрібно українцям, які опинились на окупованих територіях і мають бажання вступати до вишу.
Про це повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.
«Домовилися інтегрувати документи про освіту в «Дію», щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями», — написала вона.
Верещук також додала, що на нараді з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до вишів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.
- В Україні з 1 січня 2022 року підвищили стипендії. Так, в установах профтехосвіти стипендії обіцяють збільшити у 2,5 раза, а студентам вишів стипендії підвищать щонайменше в 1,5 раза.