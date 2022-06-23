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ЗСУ ліквідували 34 430 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 120 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 34 430 осіб, а також:

  • 1 504 танки;
  • 3 632 бойові броньовані машини;
  • 756 артилерійських систем;
  • 240 реактивних систем залпового вогню;
  • 99 засобів ППО;
  • 216 літаків;
  • 183 гелікоптери;
  • 620 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 137 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 548 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 60 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.