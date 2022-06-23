ЗСУ ліквідували 34 430 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 120 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 34 430 осіб, а також:
- 1 504 танки;
- 3 632 бойові броньовані машини;
- 756 артилерійських систем;
- 240 реактивних систем залпового вогню;
- 99 засобів ППО;
- 216 літаків;
- 183 гелікоптери;
- 620 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 137 крилатих ракет;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 548 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 60 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.