Війська росії захопили на Луганщині два села

Війська росії захопили в Луганській області селище Лоскутівка та село Рай-Олександрівка. Напередодні вони захопили Тошківку, Підлісне та Мирну Долину.

Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Орки продовжують свої намагання встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і ведуть наступальні дії, щоб оточити наші війська в районі Лисичанська та заблокувати трасу Лисичанськ — Бахмут» [...]. Зараз орки штурмують Сиротине. І різко повернулися до ідеї форсувати Сіверський Донець, здійснюють підготовчі заходи та наступають біля Золотого та Вовчоярівки», — повідомив Гайдай.

Війська рф нищать промзону Сєвєродонецька і наступають з усіх напрямків. Сусіднє місто Лисичанськ перебуває під постійними обстрілами, проте в місті проводять «тиху» евакуацію.

Траса Лисичанськ — Бахмут непроїзна, адже росіяни її постійно обстрілюють.