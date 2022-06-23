Ранкове зведення Генштабу: рф перемістила танкові підрозділи на Словʼянський і Бахмутський напрямки

На Словʼянський і Бахмутський напрямки окупанти перемістили танкові підрозділи та до однієї батальйонної тактичної групи, а також готуються застосувати важкі вогнеметні системи.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках у період з 22 червня до 1 липня 2022 року в Гомельській області триватимуть мобілізаційні навчання збройних сил білорусі. На навчаннях планується відпрацювати питання призову військовозобовʼязаних запасу, залучатимуть російських інструкторів, які навчатимуть білорусів основ диверсійно-розвідувальної діяльності.

На Сіверському напрямку підрозділи противника перебувають у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог утримує там до трьох батальйонних тактичних груп і підрозділи повітряно-десантних військ. Агресор продовжує обстрілювати підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Словʼянському напрямку.

На Словʼянському напрямку ворог намагається створити умови, щоб відновити наступ в напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Словʼянськ. Для цього противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Словʼянському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на повному захопленні Сєвєродонецька, оточенні Лисичанська та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Сєвєродонецькому напрямку противник взяв під контроль населені пункти Лоскутівка, Рай-Олександрівка, штурмує Сиротине. Також окупанти готуються форсувати Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються захопити панівні висоти в районі Берестового, щоб взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ. Щоб посилити угруповання на зазначеному напрямку, у район Новотошківського ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.

На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріли, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони та завадити їх перекиданню на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на тому, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ в Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у деяких районах артилерійські підрозділи. У подальшому можливі спроби штурму в напрямках Киселівка — Посад-Покровське та Олександрівка — Лупареве, мета якого — вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

На Криворізькому напрямку агресор вдосконалює свої позиції.