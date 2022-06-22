ЄС арештував активи російських олігархів на €12,5 мільярда

Європейський Союз заморозив активи російських олігархів на €12,5 мільярдів.

Про це повідомив єврокомісар із юстиції Дідьє Рейндерс, пише «Радіо Свобода».

Він зауважив, що Євросоюз арештовує насамперед рахунки в банках, нерухомість російських олігархів, що потрапили до санкційних списків, на своїй території, мистецькі твори. До процесу намагаються залучити й країни-партнери.

«Ми також намагаємося домовитися з Балканськими країнами та країнами-учасницями «Східного партнерства» взяти участь у процесі, як ми зробили зі Швейцарією, щоб уникнути передачі одних активів в інше місце. Отже, сумарно якщо рахувати активи олігархів і різних компаній, крім резервів російського Центробанку, – то станом на сьогодні сума заморожених грошей – 12 з половиною мільярдів євро», — уточнив Рейндерс.