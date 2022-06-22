Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм у районі Новобахмутівки, бій за Сєвєродонецьк триває

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 22 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
- На Сіверському напрямку росія за ствольної артилерії обстріляла райони селищ Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.
- На Слобожанському напрямку російська армія штурмом намагається покращити своє тактичне положення у районі міста Слов’янськ. Окупанти зі ствольної та реактивної обстріляли райони селищ Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.
- На Харківському напрямку ворог росія бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону. Були артилерійські обстріли у районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.
- На Донецькому напрямку окупанти намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.
- На Сєвєродонецькому напрямку росія вдарила авіацією у районах селищ Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.
- На Бахмутському напрямку рф вдарила авіацією у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.
- На Краматорському напрямку росія активно не наступає, але обстрілює українських військових зі ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються постійні обстріли, аби не допустити перекидання українських військових на інші напрямки.
- Росія вдарила авіацією поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.
- У районі села Новобахмутівка Донецької області українські військові відбили штурм росіян і змусили їх відійти.
- На Південнобузькому напрямку російська армія обладнує позиції, стріляє зі ствольної та реактивної артилерії і таким чином намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.