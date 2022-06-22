Прем’єр Грузії звинуватив лідера фракції СН Арахамію у перешкоджанні отримання статусу кандидата в ЄС. Той відповів

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що лідер фракції «Слуги Народу» Давид Арахамія був одним із головних ініціаторів ненадання його країні статусу країни-кандидата на членство в Євросоюз.

Про це пише NetGazeti.

Гарібашвілі сказав, що Арахамія їздив до США та Європи і вимагав, щоб Грузія не набула статусу кандидата. Він не вказав, звідки у нього ця інформація, але заявив, що Україну у цьому питанні підтримували прихильники експрезидента Грузії Саакашвілі Саломе Самадашвілі – колишній посол Грузії в ЄС.

«Пан Арахамія, носій грузинського прізвища, виступає з ганебними звинуваченнями. Наприклад, їхні друзі в Україні звинувачують нас, ніби ми, влада, інструктуємо спецслужби і допомагаємо підсанкційним російським компаніям. Поки що ви не наводили жодних фактів» — додав Гарібашвілі.

Арахамія у своєму зверненні у відповідь назвав заяви Гарібашвілі провокацією. Він визнав, що під час робочих зустрічей у США згадував грузинську тему, але у контексті «проросійського олігарха Іванішвілі, який має кишеньковий уряд».

«Українська влада допомагатиме грузинському народові йти в ЄС. Шкода, що вся Грузія та її народ сьогодні стали заручниками одного олігарха», — сказав нардеп.