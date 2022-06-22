Прем’єр Грузії звинуватив лідера фракції СН Арахамію у перешкоджанні отримання статусу кандидата в ЄС. Той відповів

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що лідер фракції «Слуги Народу» Давид Арахамія був одним із головних ініціаторів ненадання його країні статусу країни-кандидата на членство в Євросоюз.
Про це пише NetGazeti.
Гарібашвілі сказав, що Арахамія їздив до США та Європи і вимагав, щоб Грузія не набула статусу кандидата. Він не вказав, звідки у нього ця інформація, але заявив, що Україну у цьому питанні підтримували прихильники експрезидента Грузії Саакашвілі Саломе Самадашвілі – колишній посол Грузії в ЄС.
«Пан Арахамія, носій грузинського прізвища, виступає з ганебними звинуваченнями. Наприклад, їхні друзі в Україні звинувачують нас, ніби ми, влада, інструктуємо спецслужби і допомагаємо підсанкційним російським компаніям. Поки що ви не наводили жодних фактів» — додав Гарібашвілі.
Арахамія у своєму зверненні у відповідь назвав заяви Гарібашвілі провокацією. Він визнав, що під час робочих зустрічей у США згадував грузинську тему, але у контексті «проросійського олігарха Іванішвілі, який має кишеньковий уряд».
«Українська влада допомагатиме грузинському народові йти в ЄС. Шкода, що вся Грузія та її народ сьогодні стали заручниками одного олігарха», — сказав нардеп.
- 17 червня Єврокомісія порекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Але для початку перемовин ці країни мають виконати певні умови. Водночас Грузія повинна виконати умови до отримання цього статусу.
- Голова керівної партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе у той день заявив, що Грузії не дали статус через географічний фактор.