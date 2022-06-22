Російського телеведучого Максима Галкіна виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Російського телеведучого Максима Галкіна виключили зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Цей список складає Міністерство культури.

З яких причин Галкіна виключили — невідомо. Потрапив він до цього списку в листопаді 2021 року. На це він відповів пародією на президента Володимира Зеленського.

З початку повномасштабного вторгнення військ росії в Україну Галкін висловлювався проти війни. У лютому він залишив росію та поїхав до Ізраїлю разом із дружиною Аллою Пугачовою.

Наразі в чорному списку Мінкультури 209 осіб.