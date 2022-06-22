Zoom надасть навчальним закладам України доступ до свого сервісу Large Meeting

Сервіс відеоконференцій Zoom надасть закладам професійної та вищої освіти в Україні безкоштовний та розширений доступ до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти до навчальних закладів.

Доступ нададуть на період усього навчального року 2022—2023. Large Meeting дозволяє учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для тисячі учасників одночасно.

Відповідальні за впровадження онлайнової форми освіти в навчальних закладах до 27 червня 2022 року мають заповнити форму за цим посиланням, щоб зʼясувати фактичні потреби в ліцензіях Zoom.

«Зверніть увагу, що один заклад має подати не більше однієї заявки», — йдеться в листі. Із повним переліком функцій сервісу Zoom Meetings for Education можна ознайомитись за посиланням.