Михайло Подоляк розповів, хто пише вечірні промови Володимира Зеленського

Вечірні промови Володимиру Зеленському пишуть Дмитро Литвин, Юрій Костюк та Андрій Сібіга та ще низка людей і редакторів, які потім переглядають кінцевий варіант.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив в інтервʼю «Бабелю» (повна версія інтервʼю згодом зʼявиться на сайті).

«Є група, куди входять і Костюк, і Литвин, і [Андрій] Сібіга, і ще ряд людей. Над промовами президента вони працюють досить інтенсивно. Але насправді ключовим автором тез є сам Зеленський, який задає рамку. І практично усі виступи структурно продумані ним. А вже написання конкретики, додаткових зворотів — тут уже група райтерів», — розповів Подоляк.