Перемовини між Україною та росією зараз стоять на паузі. Працює тільки гуманітарна підсекція

Перемовини між Україною та росією щодо припинення війни зараз стоять на паузі. Працює тільки гуманітарна підсекція, що пов’язана з обміном полоненими, гуманітарними коридорами, евакуацією із зони військових дій громадян.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтервʼю «Бабелю» (повну версію буде оприлюднено згодом).

«У тому, що стосується політико-дипломатичної секції, немає сенсу, тому що йдуть інтенсивні бої на сході країни. Росія ставить на те, що за рахунок суттєвої кількісної переваги може отримати якусь тактичну військову перемогу. Немає сенсу з таким суперником вести переговори, тому що він нераціонально буде відповідати на всі зустрічні пропозиції», — заявив Подоляк.