Радник голови ОП Подоляк вважає штучно створеною дискусію щодо надання Невзорову українського громадянства

Радник голови ОП Михайло Подоляк в інтервʼю «Бабелю» заявив, що дискусія довкола надання громадянства російському журналісту Олександру Невзорову створена штучно.

«По-моєму, у нас розкол завжди штучно присутній. Бо на ньому роблять політичні кар’єри і проводять дуже легкі кампанії із обранням себе кудись для отримання пакета акцій у парламенті, а потім в уряді. Я сподівався, що із початком війни все ж таки ми десь подорослішаємо. Але погляньте, у нас все, що роблять певні політичні групи, вони поступово виходять на зневажливу риторику. Не вони особисто — а їхня мережева інфраструктура», — зазначив Подоляк.

Журналістка Марія Жартовська нагадала раднику, що поруч із Невзоровим є Анастасія Леонова, яка у 2015 році була в «Правому секторі», а зараз — у морській піхоті. Їй з великими труднощами дали посвідку на проживання в Україні напередодні відправки на фронт, і це не поодинока історія.

На що Подоляк відповів: «Я думаю, багато параметрів надання громадянства чи виду на проживання для людей, які дійсно активно захищають Україну, будуть переглянуті, і ми дійсно будемо вирішувати ці питання».