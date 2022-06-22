Від початку російського вторгнення ЗСУ звільнили 1 026 населених пунктів

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення росії звільнили 1 026 населених пунктів від російських загарбників.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Звільнено 1 026 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях», — зазначив він.

За його словами, наразі працюють над планом зі швидкої відбудови помешкань, шкіл, садочків та медичних закладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.

Також Тимошенко зауважив, що Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру. А в Чугуєві, Люботині, Дергачах та селі Елітне відновили електро- та газопостачання.