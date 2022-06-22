Довкола Києва створили ешелоновану систему ППО. Загроза ракетних ударів все ще велика

Імовірність формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках існує, але наразі більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк.

«На сьогодні безпека Києва, Київщини, всієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині. Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати імовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів «тотальної мобілізації» резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання», — пояснив Павлюк.

За його словами, попри вели втрати серед особового складу окупантів, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс. Однак сформувати ударні угруповання у стислі терміни неможливо.

«Разом з тим, у разі успіху противника у Східній операційній зоні, значна частина його сил та засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок та задіяна у формуванні нового ударного угруповання. Отже, небезпека повторного наступу на Київ лишається», — додав командувач.

За даними Павлюка, довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється.

«Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує», — резюмував він.