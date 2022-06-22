На Чемпіонаті світу в Катарі неодруженим фанатам заборонять займатися сексом

Цьогоріч у Катарі на Чемпіонаті світу з футболу офіційно заборонять займатися сексом неодруженим людям. Заборона поширюється на футболістів, персонал і вболівальників.
Про це повідомляє Daily Star із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Таке обмеження запроваджується вперше в історії чемпіонатів світу з футболу. За порушення встановлених правил може загрожувати до 7 років увʼязнення.
- У 2022 році Чемпіонат світу з футболу вперше пройде у країні, де більшість населення сповідує іслам.
- 5 червня українська збірна не пройшла на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Катарі в листопаді-грудні цього року, програвши збірній Уельсу з рахунком 1:0.