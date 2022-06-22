Офіс генпрокурора: Під час війни в Україні загинули вже 324 дитини, ще 592 отримали поранення

Унаслідок російської агресії з 24 лютого в Україні загинули 324 дитини, ще 592 отримали поранення.

Про це у своєму Telegram пише Офіс генпрокурора.

«Станом на ранок 22 червня 2022 року понад 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинули та понад 592 поранені», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки кількість загиблих і поранених на звільнених територіях досі встановлюють. А до окупованих територій доступу немає.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 307, Харківській — 175, у Київській — 116. Протягом 21 червня в селі Безруки Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка. Також 21 червня через обстріл поблизу ставка Золота Рибка в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області дістали поранень пʼятеро дітей віком від 9 до 16 років.