Дві українські агенції отримали нагороди на фестивалі «Каннські леви» 2022 року. У категорії Craft/Design нагороди отримали творці айдентики Хортиці та Чорнобиля.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Обидві агенції потрапили в шортлист у номінації «Створення нового бренду». «Бронзового лева» отримала компанія Bickerstaff за створення айдентики острова Хортиця на Запоріжжі, а «Срібного лева» — компанія Banda за створення айдентики Чорнобиля.

Перемогла в цій номінації компанія з Бразилії, яка створила айдентику для карнавалу в Ріо-де-Жанейро.