Армія рф перенаправляє техніку та військових з інших напрямків на Луганщину. У бій за Тошківку рф кинула 30 БТР і 10 танків

У боях за Тошківку Луганської області росіяни застосували близько 30 БТР і 10 танків. Техніку та військових рф перенаправляє з інших напрямків на Луганщину.

Про ситуацію на Луганщині станом на ранок 22 червня розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

«Майже чотири місяці росіяни не можуть здобути навіть ті перемоги, про які вже давно оголосили», — зазначив він.

Українські захисники тримають територію промислової зони Сєвєродонецька.

В укриттях заводу «Азот» у Сєвєродонецьку перебували понад тисячу людей, після евакуації залишились 568. Військові підвозять людям, що перебувають в бомбосховищах «Азота», їжу та медикаменти

Як повідомив голова військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, в місті залишається 7-8 тисяч людей, інших вже депортували на раніше окуповану територію Луганщини.

Руйнувань в Сєвєродонецьку побільшало — частина кварталів у старих районах міста останніми днями пошкоджена дуже серйозно.

За словами Гайдая, гуманітарні грузи до Лисичанська підвозять щодня.