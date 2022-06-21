Україна стала учасницею «Ініціативи трьох морів»

Україна приєдналася до «Ініціативи трьох морів». Вона обʼєднує 12 європейських країн, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського або Чорного морів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Подякував президенту Литви Науседі за рішення саміту «Триморʼя» надати Україні статус партнера-учасника. Також скоординували наші кроки», — розповів президент.

До «Ініціативи трьох морів» входять Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чехія та Естонія. Формат створено для налагодження регіональної співпраці з різних питань, зокрема питань торгівлі та інфраструктури.

20 червня, виступаючи на саміті ініціативи, Зеленський закликав долучити Україну до інфраструктурних проєктів, зокрема, будівництва магістралі Via Carpatia та зʼєднання з системою залізниць Європи.