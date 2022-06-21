Ситуація на фронті 21 червня: окупанти захопили чотири села на Луганщині та наближаються до Лисичанська — на мапах «Бабеля»

Російські окупанти протягом доби захопили Устинівку, Тошківку, Підлісне та Мирну Долину в Луганській області. «Бабель» на мапах показує про ситуацію на фронті 21 червня.

Харківська область:

росіяни активізували обстріли території області;

від обстрілів Харкова загинули щонайменше 5 людей;

росіяни обстріляли Чугуїв — загинули щонайменше 6 людей;

окупанти стріляли в районі Старого Салтова, Старої Гнилиці та вздовж Сіверського Дінця на північ від Великої Комишувахи.

Донбас:

росіяни припинили наступ на Слов’янськ та перейшли до оборони;

окупанти обстрілювали райони від Великої Комишувахи до Богородичного, а також на південь від Лиману.

у Луганській області російська армія спробувала штурмувати Сиротине та Воронове — наступ відбили;

російська армія захопила Устинівку, Підлісне та Мирну Долину. Бої за Білу Гору та Гірське тривають;

Генштаб звітує про спроби наступу окупантів на Комишуваху. Це може свідчити про те, що бої за неї досі тривають.

На Півдні та на Херсонщині суттєвих змін немає:

російські війська обстріляли райони неподалік Гуляйполя та Новосілки;