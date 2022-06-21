Український стартап ZibraAI запускає благодійний проєкт з продажу NFT-зображень, згенерованих штучним інтелектом

Український стартап ZibraAI запускає благодійний проєкт Sirens Gallery з продажу NFT-зображень про війну в Україні. Усі зображення на основі описів згенерував штучний інтелект.

Про це повідомили в пресслужбі проєкту.

Команда проєкту зібрала й описала 150 найважливіших подій війни, а шутчний інтелект згенерував цифрові зображення на основі цих описів. Зокрема, туди увійшли сцени боротьби за Гостомельський аеропорт, захоплення росіянами острова Зміїний та багато інших подій війни.

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Загалом у галереї до продажу буде доступне 1 991 NFT-зображення. Мінімальна стартова ціна одного зображення — $100. Також будуть NFT і за $10 000.

Продаж зображень організують у три етапи. Перша колекція міститиме 661 роботу і буде доступна з 24 червня. Її можна буде придбати на OpenSea. Посилання на продаж буде розміщене на сайті sirens.gallery.

Усі виручені від продажу NFT-зображень кошти будуть передані на благодійність. Вони підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від війни та відбудову українських міст. Партнерами проєкту стали найбільша українська благодійна платформа dobro.ua та фонд Unchain.