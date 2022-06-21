Південна Корея сьомою у світі запустила власну ракету-носій

Південна Корея успішно відправила в космос власну ракету-носій «Нурі» (Nuri).

Про це пише CNN.

Триступенева ракета довжиною понад 47 метрів і вагою 200 тонн була запущена з космічного центру Наро. За даними Міністерства науки країни, ракета вивела пʼять супутників, які виконуватимуть місії спостереження за Землею, зокрема моніторинг атмосфери, протягом двох років.

«Тепер шлях із Південної Кореї в космос відкритий», — сказав президент країни Юн Сок Йоль після запуску. Корея стала сьомою державою у світі після США, Франції, Китаю, Японії, Індії та росії, яка розробила космічну ракету-носій, здатну перевозити супутник вагою понад одну тонну.

До 2031 року Південна Корея має намір інвестувати $600 мільйонів у 21 проєкт у семи секторах, таких як створення інфраструктури космічного розвитку, центр досліджень і розробок космічних ракет-носіїв і космічний тематичний парк. У тому ж році планується здійснити посадку на Місяць.