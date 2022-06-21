Голова Європейського інвестиційного банку оцінив відбудову України у трильйон євро

Голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр припустив, що відбудова України після російського вторгнення може обійтися у понад €1 трильйон.

Про це пише Bloomberg.

«Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнування в Україні», — сказав Хоєр. На його думку, провідну роль у відновленні України має зіграти Євросоюз.

Голова ЄІБ додав, що банк прагне перерозподілити зобовʼязання на суму від €1—1,5 млрд для відновлення України. За його словами, він може отримати дозвіл на це вже цього тижня. Як пише Bloomberg, цю цифру обговорять лідери ЄС на своєму саміті 23—24 червня в Брюсселі. Там обговорять план реконструкції України та її заявку на членство в ЄС.