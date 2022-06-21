Окупанти проводять ротації у росгвардії через великі втрати особового складу

Окупанти проводять кадрові ротації в росгвардії через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.
Про це повідомляє українська розвідка.
«Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки», — зазначили в ГУР.
За даними розвідників, росіяни звільнили генерал-лейтенанта Сергія Власенка з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.
Водночас на керівну посаду в північнокавказькому окрузі призначили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова.
До цього Маліков займав посаду начальника головного управління держконтролю та ліцензійно-дозвільних робіт росгвардії.