До шортлиста «Каннських левів» 2022 потрапили «Дія», айдентика Хортиці та Чорнобиля

Пʼять українських проєктів потрапили до шортлиста міжнародного фестивалю «Каннські леви» 2022 (Cannes Lions Awards), який розпочався 20 червня і триватиме чотири дні.

До короткого списку фестивалю у категорії Craft/Design потрапили проєкти айдентики острова Хортиця та Чорнобиля. Авторами цих проєктів є Bickerstaff.284 та Banda Agency.

До категорії Craft/Digital Craft увійшла краудфандингова платформа «Зерна правди» від агентства Postmen, яка займається відродженням пам’ять загиблих під час Голодомору 1932-33 років. Платформа збирає кошти на будівництво ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду.

Також від Banda Agency у категорії Craft/Industry Craft представлені ілюстрації сексу у формі блакитної таблетки PrEP, яка символізує захист.

Крім цього, у двох номінація представлена платформа «Дія» — вона увійшла одразу у дві номінації в категорії Creative Business Transformation.