Вагнерівці воюють в Україні за 200 тисяч рублів на місяць

Пілот-найманець із «ПВК Вагнера», який за три дні перебування в Україні потрапив у полон, розповів, скільки росія платить вагнерівцям за «виконання бойових завдань».

За словами окупанта, перший його виліт був 14 червня, а вже 17 числа його збили українські військові з ПЗРК «Ігла». Найманець переконує, що бомбардував тільки «опорні пункти», а не мирне населення.

Найманець зізнався, що йому пообіцяли ставку від 200 тисяч рублів та додаткові бонуси за місяць війни.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «допомогу республікам Донбасу», а бойові вильоти називав «приватними завданнями».