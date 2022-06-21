Вагнерівці воюють в Україні за 200 тисяч рублів на місяць

Пілот-найманець із «ПВК Вагнера», який за три дні перебування в Україні потрапив у полон, розповів, скільки росія платить вагнерівцям за «виконання бойових завдань».
За словами окупанта, перший його виліт був 14 червня, а вже 17 числа його збили українські військові з ПЗРК «Ігла». Найманець переконує, що бомбардував тільки «опорні пункти», а не мирне населення.
Найманець зізнався, що йому пообіцяли ставку від 200 тисяч рублів та додаткові бонуси за місяць війни.
Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав «допомогу республікам Донбасу», а бойові вильоти називав «приватними завданнями».
- «ПВК Вагнера» — неофіційна військова організація, яка не входить до збройних сил росії. За різними даними, до ПВК в різний час входило від 1 350 до 2 500 людей. Вони воювали на Донбасі, в Сирії, Лівії, Судані та інших країнах. Керівником ПВК вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина. Проти нього і самої ПВК США ввели санкції.