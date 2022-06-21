Російські війська повністю окупували Тошківку біля Сєвєродонецька

Сили оборони України втратили контроль над селом Тошківка на Луганщині поблизу Сєвєродонецька, яке окупанти безперервно штурмували.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова районної військової адміністрації Роман Власенко.

Він погодився із висновком фахівців Інституту вивчення війни про те, що цей тиждень може стати вирішальним для Сєвєродонецька.

«Були повідомлення про маневри військової техніки й особового складу довкола Сєвєродонецька з боку Тошківського напрямку. На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Долиною та Гірським», — каже Власенко.