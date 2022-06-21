Трансгендерна донька Ілона Маска подала запит на зміну імені та прізвища, адже не хоче бути повʼязаною із батьком

Трансгендерна дочка американського підприємця та мільярдера Ілона Маска подала запит на зміну імені відповідно до своєї нової гендерної ідентичності, а також через небажання бути повʼязаною з батьком у будь-якій формі.

Про це повідомляє Reuters.

Клопотання про зміну імені та нове свідоцтво про народження, що відображає нову гендерну ідентичність, дитина Маска подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес у Санта-Моніці у квітні.

«Я більше не живу з моїм біологічним батьком і не хочу бути повʼязаною з ним якимось чином, у жодній формі», — ідеться у клопотанні.

Ксавʼєр Олександр Маск, якому нещодавно виповнилося 18 років, попросив суд змінити стать із чоловічої на жіночу та зареєструвати її нове імʼя. TMZ пише, що вона хоче, щоб її звали Вівіан Дженна Вілсон — відповідно до гендерної ідентичності та з використанням дівочого прізвища матері.