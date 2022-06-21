Ранкове зведення Генштабу: росіяни наступають на Бахмутському напрямку, ЗСУ відбили їхній штурм у районі Мар’їнки

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на вівторок, 21 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
- На Сіверському напрямку росія посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону, а також обстріляла цивільну інфраструктуру в районі селища Середина-Буда Сумської області.
- На Харківському напрямку основні зусилля російська армія зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил, що діє на Словʼянському напрямку. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.
- На Словʼянському напрямку неподалік Богородичного та Долини українські військові відбили штурм окупантів.
- Російська армія систематично била артилерією в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Були авіаудари по обʼєктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.
- На Краматорському напрямку активних дій рф не вела, але обстрілювала позиції сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.
- На Сєвєродонецькому напрямку росія обстрілює підрозділи наших військ з артилерії різних калібрів, були авіаудари поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Окупанти не припиняють штурм, намагаючись повністю захопити Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, українські військові протидіють штурмам у районах Сиротиного та Білої Гори.
- На Бахмутському напрямку в районах сіл Миколаївка, Вершина та Семигіррʼя окупанти наступають, бої тривають. Крім того, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.
- На Авдіївському напрямку росія вдарила авіацією в районі Нью-Йорка, були обстріли цивільної інфраструктури в районах селищ Очеретине, Авдіївка, Камʼянка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.
- На Курахівському напрямку росія вдарила авіацією поблизу Щербаків, а українські військові припинили спроби росіян штурмувати в районі Марʼїнки.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках без активних дій.
- На Південнобузькому напрямку росія зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, вона обстрілює з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Марʼїного. Окупанти вдарили ракетами по обʼєктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба.
- В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України перебувають 5 носіїв високоточної зброї.