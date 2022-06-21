Інститут вивчення війни: Російська армія наступного тижня може повністю захопити Сєвєродонецьк

Російська армія наступного тижня може повністю окупувати місто Сєвєродонецьк Луганської області. Для цього вони накопичують техніку навколо Тошківки та перекидають її в окупований Старобільськ (для підтримки операцій в Сєвєродонецьку зі сходу).

Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Глава Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що станом на 20 червня російські війська контролюють увесь Сєвєродонецьк, крім промзони, де розташований завод «Азот». Російські сили, найімовірніше, продовжать наступ і завершать операцію з оточення міста, проїхавши трасою Т1302 Бахмут — Лисичанськ.